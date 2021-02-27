انفوجراف انفوجراف Advertisements الغواصة S-٤٣ من طراز (٢٠٩ / ١٤٠٠) السبت 27/فبراير/2021 - 07:00 م Advertisements الغواصة S-٤٣ من طراز (٢٠٩ / ١٤٠٠) أخبار تهمك عاجل.. مصطفي محمد يسجل هدفًا رائعًا في الدوري التركي (فيديو) منذ 40 دقيقة عاجل.. بيراميدز يدرس إقالة أروابارينا وتعيين هذا المدرب العالمي منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير منذ حوالي 22 ساعة فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن منذ أقل من ساعة قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا منذ حوالي 5 ساعات 30 مليون جنيه سعر صفقة الأهلي المُنتظرة منذ ساعة و 20 دقيقة عاجل.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش منذ 33 دقيقة عاجل.. مصطفي محمد يتألق ويسجل الهدف الثاني لجالطة سراي في شباك إيرزوروم سبور منذ نصف ساعة فوز الشرقية وفاقوس وبلبيس وميت خاقان وتلا في القسم الثالث منذ ساعتين و 30 دقيقة تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي منذ حوالي 7 ساعات مفاجأة.. الأهلي يدرس التعاقد مع قاهر الأحمر في تنزانيا منذ أقل من ساعتين عاجل.. السيسي يتابع الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية منذ ساعة و 23 دقيقة عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير منذ يوم وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق منذ حوالي 6 ساعات ميسي يقضي على إشبيلية بالهدف الثاني (فيديو) منذ 17 دقيقة عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية منذ ساعتين Advertisements