نجل سلطان الأهلي يخطف الأنظار في مران الفريق

خطف نجل المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأنظار داخل أروقة التتش وعلى هامش مران الفريق الجماعي.





وظهر اللاعب برفقة نجله خلال مران الفريق الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، حيث حرص اللاعب على التقاط الصور التذكارية مع نجله وهو يلعب الكرة.





واختتم المارد الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، تدريباته الجماعية مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش بالدوري العام.



