حسام البدري يستقر على ضم ثنائي الزمالك لقائمة المنتخب النهائية





يواصل حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، دراسة الدوري المصري لاختيار أنسب الاعبين لمعسكر الفراعنة المقبل استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر.





حسام البدري يضم أوباما وعاشور من الزمالك





استقر حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، على ضم إمام عاشور ويوسف اوباما لاعبا الزمالك لمعسكر الفراعنة المقبل استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر.





ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب المصري بقيادة حسام البدري يوم 20 مارس المقبل علي أن يطير الي كينيا يوم 22 من نقس الشهر.





وتحددسفر بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى نيروبي يوم 22 مارس المقبل، تمهيدا لمواجهة كينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.





ويلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم منافسه الكيني في 25 مارس ضمن إطار الجولة الخامسة من التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.



