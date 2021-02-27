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ميسي يقضي على إشبيلية بالهدف الثاني (فيديو)

السبت 27/فبراير/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الهدف الثاني لفريقه أمام إشبيلية، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

جاء هدف ميسي في الدقيقة 86 من عمر الشوط الثاني للمباراة، بعد أن لعب كرة رائعة سكنت شباك الحارس المغربي ياسين بونو حارس مرمي الفريق الأندلسي.

ويحتل برشلونة، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة برصيد 50 نقطة وبفارق نقطتين فقط، أمام إشبيلية، صاحب المركز الرابع برصيد 48 نقطة.

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