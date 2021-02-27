انفوجراف انفوجراف Advertisements الضوابط الاحترازية لصلاة القيام في رمضان السبت 27/فبراير/2021 - 07:03 م Advertisements الضوابط الاحترازية لصلاة القيام في رمضان أخبار تهمك عاجل.. مصطفي محمد يسجل هدفًا رائعًا في الدوري التركي (فيديو) منذ 38 دقيقة قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا منذ حوالي 5 ساعات 30 مليون جنيه سعر صفقة الأهلي المُنتظرة منذ ساعة و 18 دقيقة فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن منذ أقل من ساعة عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية منذ ساعتين عاجل.. مصطفي محمد يتألق ويسجل الهدف الثاني لجالطة سراي في شباك إيرزوروم سبور منذ نصف ساعة تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي منذ حوالي 7 ساعات مفاجأة.. الأهلي يدرس التعاقد مع قاهر الأحمر في تنزانيا منذ أقل من ساعتين عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بالدوري منذ أقل من ساعة عاجل.. السيسي يتابع الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية منذ ساعة و 21 دقيقة عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير منذ حوالي 22 ساعة عاجل.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش منذ نصف ساعة عاجل.. بيراميدز يدرس إقالة أروابارينا وتعيين هذا المدرب العالمي منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير منذ حوالي 23 ساعة فوز الشرقية وفاقوس وبلبيس وميت خاقان وتلا في القسم الثالث منذ ساعتين و 28 دقيقة وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق منذ حوالي 6 ساعات Advertisements