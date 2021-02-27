الصحة: نتائج المرحلة السريرية الثالثة للقاح الصيني مبشرة



قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة، إن المعايير التي اتبعتها الدولة المصرية للتعاقد على لقاحات كورونا ترجع إلى الأبحاث الإكلينيكية، ووضع الأولويات، وترخيص الاستخدام الطارئ للقاحات كورونا الأربعة، والتفاوض مع الشركات لتوفير أكبر كميات في أقل وقت ممكن.



وأضافت "عاصم"، خلال لقائها ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أنه يفتتح غدا الأحد باب التسجيل الإلكتروني لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وسوف يتم التواصل معهم للحصول على اللقاح.



وأشار مستشارة وزيرة الصحة، إلى أن مصر شاركت ب 3 آلاف مواطن لتجربة القاح الصيني، للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية، مؤكدة على أن النتائج مبشرة، ولم يتم رصد أي آثار جانبية خطيرة.

