Advertisements

القلق يسيطر على ريال مدريد من ضياع الصفقة الكبرى

السبت 27/فبراير/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن وجود حالة قلق داخل ريال مدريد على مصير صفقة النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، بسبب أندية البريميرليج.

وقال موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، هناك اهتمام كبير من قبل أندية البريميرليج، وتحديدًا قطبي مانشستر، وتشيلسي بضم هالاند في الصيف، وهو ما يهدد رغبة ريال مدريد في حسم الصفقة، كما أن هالاند يعتبر هدفًا لا غنى عنه بالنسبة للريال الصيف، لكن حالة القلق التي تنتاب مسؤولي الميرنجي، سببها تفوق الأندية الإنجليزية في الجانب الاقتصادي.

وتابع  التقرير، إلى أن جميع الأندية عانت من أزمة مادية ضخمة، بسبب تداعيات فيروس كورونا، وغياب الجماهير عن الملاعب، إلى أن البريميرليج تحديدًا يمنح أموالًا باهظة للأندية المشاركة في المسابقة من حقوق بيع بث المباريات، حيث تم توزيع نحو 2 مليار و500 مليون يورو، مقابل مليار و400 مليون فقط لليجا.


وأشعل هالاند، 20 عامًا، الصراع بين عمالقة أوروبا في الصيف، بعد تألقه اللافت بقميص دورتموند هذا الموسم، حيث سجل 27 هدفًا في 25 مباراة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هالاند لين ريال مدريد الدوري الاسباني

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يتابع الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية

منذ ساعة و 20 دقيقة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 6 ساعات

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ نصف ساعة

عاجل.. بيراميدز يدرس إقالة أروابارينا وتعيين هذا المدرب العالمي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يدرس التعاقد مع قاهر الأحمر في تنزانيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مصطفي محمد يسجل هدفًا رائعًا في الدوري التركي (فيديو)

منذ 37 دقيقة

30 مليون جنيه سعر صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ ساعة و 17 دقيقة

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 22 ساعة

فوز الشرقية وفاقوس وبلبيس وميت خاقان وتلا في القسم الثالث

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. مصطفي محمد يتألق ويسجل الهدف الثاني لجالطة سراي في شباك إيرزوروم سبور

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 23 ساعة

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

سالزبورج يحدد السعر النهائي لمن يريد شراء ’’هالاند’’

هل سيتمكن بوروسيا دورتموند من الحفاظ على هالاند لموسم أخر في الفريق؟

ريال مدريد يخطط لضم نجم بوروسيا دورتموند

أخبار ريال مدريد اليوم 31 مارس: تحديد أول الراحلين عن الريال.. تصرف مفاجيء من زيدان.. 3 صفقات تقترب من الفريق الملكي.. صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي

أرقام هالاند المرشح للانضمام بقوة إلى ريال مدريد

زيدان يضحي بـ6 لاعبين دفعة واحدة في الريال لحسم صفقته الكبرى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:54 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

عاجل.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

06:48 م

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

05:19 م

30 مليون جنيه سعر صفقة الأهلي المُنتظرة

06:01 م

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

02:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»