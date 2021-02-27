القلق يسيطر على ريال مدريد من ضياع الصفقة الكبرى

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن وجود حالة قلق داخل ريال مدريد على مصير صفقة النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، بسبب أندية البريميرليج.





وقال موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، هناك اهتمام كبير من قبل أندية البريميرليج، وتحديدًا قطبي مانشستر، وتشيلسي بضم هالاند في الصيف، وهو ما يهدد رغبة ريال مدريد في حسم الصفقة، كما أن هالاند يعتبر هدفًا لا غنى عنه بالنسبة للريال الصيف، لكن حالة القلق التي تنتاب مسؤولي الميرنجي، سببها تفوق الأندية الإنجليزية في الجانب الاقتصادي.





وتابع التقرير، إلى أن جميع الأندية عانت من أزمة مادية ضخمة، بسبب تداعيات فيروس كورونا، وغياب الجماهير عن الملاعب، إلى أن البريميرليج تحديدًا يمنح أموالًا باهظة للأندية المشاركة في المسابقة من حقوق بيع بث المباريات، حيث تم توزيع نحو 2 مليار و500 مليون يورو، مقابل مليار و400 مليون فقط لليجا.







