قبل التطعيم بلقاح كورونا.. نصائح مهمة يجب معرفتها (إنفوجراف)





تفتح وزارة الصحة، موقعها الإلكتروني لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة للحصول على لقاح كورونا، بعد عدد قليل من الساعات.



وتوضح "الفجر"، عدة نصائح يجب معرفتها قبل التطعيم:



- يجب ألا يعاني الشخص من أعراض التهابات فيروسية تنفسية، ومن تفاقم أمراض مزمنة.





- يجب ألا يكون لدى الشخص أي من مظاهر وأعراض أمراض البرد، مثل الزكام والرشح من الأنف، والسعال، وارتفاع درجة الحرارة، الشعور بالإنهاك.





- الاستعداد نفسيا للتطعيم، لأن القلق قد يرفع ضغط الدم، ويتم إفراز الأدرينالين وهرمونات التوتر بشكل طبيعي، وهذا يؤثر بشكل إضافي على الأوعية الدموية، ونتيجة لذلك، قد يشعر الشخص بالدوار وقد يفقد الوعي.



- يجب الحذر من تناول الأطعمة الثقيلة والوجبات السريعة.



- تناول طعام صحي يقوي المناعة



- التوقف عن التدخين.



- ممارسة التمارين الرياضية وخاصة للذراعين.



- أخذ قسط جيد من النوم ليلًا.