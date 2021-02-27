Advertisements

قبل التطعيم بلقاح كورونا.. نصائح مهمة يجب معرفتها (إنفوجراف)

السبت 27/فبراير/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements


تفتح وزارة الصحة، موقعها الإلكتروني لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة للحصول على لقاح كورونا، بعد عدد قليل من الساعات.

وتوضح "الفجر"، عدة نصائح يجب معرفتها قبل التطعيم:

- يجب ألا يعاني الشخص من أعراض التهابات فيروسية تنفسية، ومن تفاقم أمراض مزمنة.


- يجب ألا يكون لدى الشخص أي من مظاهر وأعراض أمراض البرد، مثل الزكام والرشح من الأنف، والسعال، وارتفاع درجة الحرارة، الشعور بالإنهاك.


- الاستعداد نفسيا للتطعيم، لأن القلق قد يرفع ضغط الدم، ويتم إفراز الأدرينالين وهرمونات التوتر بشكل طبيعي، وهذا يؤثر بشكل إضافي على الأوعية الدموية، ونتيجة لذلك، قد يشعر الشخص بالدوار وقد يفقد الوعي.

- يجب الحذر من تناول الأطعمة الثقيلة والوجبات السريعة.

- تناول طعام صحي يقوي المناعة

- التوقف عن التدخين.

- ممارسة التمارين الرياضية وخاصة للذراعين.

- أخذ قسط جيد من النوم ليلًا.

أخبار تهمك

30 مليون جنيه سعر صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ ساعة و 23 دقيقة

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

منذ حوالي 7 ساعات

فوز الشرقية وفاقوس وبلبيس وميت خاقان وتلا في القسم الثالث

منذ ساعتين و 33 دقيقة

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

منذ ساعتين

حسام البدري يستقر على ضم ثنائي الزمالك لقائمة المنتخب النهائية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 22 ساعة

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مصطفي محمد يسجل هدفًا رائعًا في الدوري التركي (فيديو)

منذ 43 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يدرس التعاقد مع قاهر الأحمر في تنزانيا

منذ أقل من ساعتين

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يتابع الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ يوم

عاجل.. مصطفي محمد يتألق ويسجل الهدف الثاني لجالطة سراي في شباك إيرزوروم سبور

منذ 34 دقيقة

ميسي يقضي على إشبيلية بالهدف الثاني (فيديو)

منذ ثلث ساعة

عاجل.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ 36 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:54 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

عاجل.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

06:48 م

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

05:19 م

30 مليون جنيه سعر صفقة الأهلي المُنتظرة

06:01 م

عاجل.. مصطفي محمد يتألق ويسجل الهدف الثاني لجالطة سراي في شباك إيرزوروم سبور

06:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»