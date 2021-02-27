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محمد رمضان يصل مصر بعد الانتهاء من تصوير كليب Versace baby"

السبت 27/فبراير/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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انتهى الفنان محمد رمضان، من تصوير كليب Versace baby" والمقرر عرضه خلال الأيام المقبلة عبر قناتة الرسمية بموقع نشر الفيديوهات "يوتيوب".

وقال محمود رمضان مدير أعمال محمد رمضان في تصريح خاص ل"الفجر الفني" بانه تم الانتهاء من تصوير كليب "Versace baby"،

وأضاف "رمضان" بأنه من المقرر استكمال تصوير مسلسل "موسى" خلال أيام مقبلة استعداد لعرضة في الماراثون الرمضاني المقبل 2021.


ويواصل أبطال مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان تصوير مشاهد العمل بشكل يومى وبعدد ساعات تصوير مكثفة للانتهاء من العمل قبل حلول شهر رمضان المقبل، وعلى مدار الأسابيع الماضية كشف أبطال العمل عن العديد من الصور داخل الكواليس، التى كشفت عن طبيعة الشخصيات التى يقدمونها، وكان آخرها صورة جمعت رياض الخولى ومفيد عاشور ومحمد ريحان وحسن القناوى قبل تصوير أحد المشاهد.

وانتهت أسرة المسلسل من تصوير عدد كبير من المشاهد فى الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك بعد تصوير عدد من المشاهد داخل القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم، حيث جاء ذلك بعد عودة فريق العمل من أسوان، إذ صوروا 4 أيام بالمدينة النوبية جمعت بين معظم المشاركين فى البطولة.


يذكر أن مسلسل "موسى" من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، نجيب بلحسن،
محمد رمضان يصل مصر بعد الانتهاء من تصوير كليب Versace baby"
محمد رمضان يصل مصر بعد الانتهاء من تصوير كليب Versace baby"

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مسلسل موسى محمد رمضان

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