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مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

السبت 27/فبراير/2021 - 07:10 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تمكن الدولي المصري مصطفي محمد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والمعار إلى فريق جالطة سراي، هدفين في 7 دقائق في شباك إيرزوروم سبور، في المباراة التي الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي لكرة القدم.

جاء الهدف الأول لمصطفي محمد في الدقيقة 38، ثم عاد اللاعب ليضيف الهدف الثاني لجالطة سراي في الدقيقة 45 إثر تسديدة صاروخية لا تصدق سكنت شباك حارس مرمي فريق إيرزوروم سبور.

ويُعد هذا هو الهدف السادس لمصطفي محمد مع الفريق التركي منذ انتقاله إلى في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الزمالك.

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