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الشارقة يعلن مدة غياب نجم الفريق

السبت 27/فبراير/2021 - 07:09 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشف نادي الشارقة الإماراتي اليوم السبت، عن مدة غياب  لاعبه ماجد سرور عن الفريق حتى نهاية الموسم بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأوضح الشارقة عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي "أن ‏الفحوصات الطبية التي أُجريت للاعبناماجد سرور أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وسيخضع خلال الأيام المقبلة لعملية جراحية يغيب على إثرها عن المشاركة مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي".

وتعرض سرور للإصابة خلال مباراة الشارقة أمام الجزيرة ضمن الجولة الـ18 لدوري الخليج العربي.

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