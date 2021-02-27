الأوقاف تكشف حقيقة عودة صلاة التهجّد في رمضان (فيديو)



قال نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، إن وزارة الأوقاف أصدرت قرارًا بالسماح بتأدية صلاة التراويح خلال شهر رمضان المقبل في المساجد الكبرى، التي يسمح لها بإقامة صلاة الجمعة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن من المحاذير التي يتم تطبيقها عدم فتح دورات المياه في المساجد، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وكشف وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد أنه لم يتم حسم صلاة التهجّد في العشر الأواخر من شهر رمضان، وسيتم دراسة الأمر من أجل إصدار قرارًا بشأن صلاة التهجّد.



وقال نوح العيسوي، إنه يتم تطهير المساجد عقب كل صلاة، وتزداد الحملة للتطهير يومي الأربعاء والخميس، استقبالًا للمصلين يوم الجمعة، وفي شهر رمضان سيكون التعقيم والتطهير بشكل يومي، وعقب كل صلاة، وقبل صلاة التراويح.





