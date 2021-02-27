استعاد فريق بايرن ميونخ نغمة الانتصارات بالدوري الألماني، بفوزه الكاسح على ضيفه كولن 5-1، اليوم السبت، في الجولة 23 من "البوندسليغا".



رفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 52 نقطة، متفوقاً بفارق خمس نقاط على لايبزيغ، الذي يستضيف بروسيا مونشنغلادباخ.



وافتتح الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ التسجيل لبايرن في الدقيقة 18، ثم أضاف ليفاندوفسكي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 33 و65، قبل أن يسجل سيرجي غنابري الهدفين الرابع والخامس، في الدقيقتين 82 و86.



وتكفل التونسي إلياس السخيري بالهدف الوحيد لكولن في الدقيقة 49.