برشلونة يتخطي عقبة إشبيلية بهدفي ميسي وديمبلي

حقق برشلونة فوزًا صعبًا وغاليًا على مضيفه إشبيلية بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.





وحسم برشلونة الشوط الأول لصالحه بهدف سجله الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة 29 وعزز الفريق انتصاره بهدف ثان في الشوط الثاني سجله ميسي في الدقيقة 86 . وبهذا يكون ميسي قد شارك في 57 هدفا في تاريخ مشاركاته أمام أشبيلية حيث سجل 38 هدفا وصنع 19 هدفا في 40 مباراة خاضها أمام هذا الفريق بمختلف البطولات.





ورفع برشلونة رصيده إلى 53 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد المتصدر وبفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد الذي يستطيع استعادة المركز الثاني إذا حقق الفوز على ريال سوسييداد الاثنين في ختام مباريات المرحلة نفسها.





ومني إشبيلية بالهزيمة الأولى بعد ستة انتصارات متتالية في المسابقة ليتجدمد رصيده عند 48 نقطة في المركز الرابع.



