Advertisements

برشلونة يتخطي عقبة إشبيلية بهدفي ميسي وديمبلي

السبت 27/فبراير/2021 - 07:21 م
بوابة الفجر
Advertisements
حقق برشلونة فوزًا صعبًا وغاليًا على مضيفه إشبيلية بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحسم برشلونة الشوط الأول لصالحه بهدف سجله الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة 29 وعزز الفريق انتصاره بهدف ثان في الشوط الثاني سجله ميسي في الدقيقة 86 . وبهذا يكون ميسي قد شارك في 57 هدفا في تاريخ مشاركاته أمام أشبيلية حيث سجل 38 هدفا وصنع 19 هدفا في 40 مباراة خاضها أمام هذا الفريق بمختلف البطولات.

ورفع برشلونة رصيده إلى 53 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد المتصدر وبفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد الذي يستطيع استعادة المركز الثاني إذا حقق الفوز على ريال سوسييداد الاثنين في ختام مباريات المرحلة نفسها.

ومني إشبيلية بالهزيمة الأولى بعد ستة انتصارات متتالية في المسابقة ليتجدمد رصيده عند 48 نقطة في المركز الرابع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميسي ديمبلي برشلونة

أخبار تهمك

30 مليون جنيه سعر صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. مصطفي محمد يتألق ويسجل الهدف الثاني لجالطة سراي في شباك إيرزوروم سبور

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مصطفي محمد يسجل هدفًا رائعًا في الدوري التركي (فيديو)

منذ ساعة و 18 دقيقة

حسام البدري يستقر على ضم ثنائي الزمالك لقائمة المنتخب النهائية

منذ أقل من ساعة

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ ساعة و نصف

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ أقل من ساعة

ميسي يقضي على إشبيلية بالهدف الثاني (فيديو)

منذ أقل من ساعة

فوز الشرقية وفاقوس وبلبيس وميت خاقان وتلا في القسم الثالث

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. السيسي يتابع الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية

منذ ساعتين

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ نصف ساعة

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

إيبار يوقف قطار انتصارات بيتيس

برشلونة يدهس إشبيلية في مباراة البطاقات الملونة ويشعل قمة الليجا

ريال مدريد يقهر إسبانيول وينتزع صدارة الدوري الإسباني من برشلونة

ريال مدريد يقهر خيتافي بفضل راموس ويوسع الفارق مع برشلونة لـ4 نقاط

بهدف سواريز.. برشلونة يعبر كمين إسبانيول ويواصل الضغط على ريال مدريد

أتلتيكو مدريد يقهر برشلونة بهدف «كاراسكو» في الدوري الإسباني

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:10 م

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

عاجل.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

06:48 م

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

02:24 م

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

05:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»