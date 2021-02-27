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طريقة سهلة لغسيل "المواعين".. جربيها (فيديو)

السبت 27/فبراير/2021 - 07:17 م
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
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اختراعتشركة قفازين مبتكرين لتحدث طفرة في عالم التنظيف المنزل، ونستعرض معكم فيما يلي مقطع فيديو يظهر طريقة استخدامهما لغسيل "المواعين"

وبحسب المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتكون الاختراع من قفازين من السليكون وبهما بعض للقطع البارزة من راحة اليد اللذان يستخدمان في تنظيف الأطباق بدلا من الإسفنجة، كما يحمي اليدين تماما من الاتساخ أو تقصف الأظافر وخشونة اليدين، كما يمكن استخدام القفازات في تنظيف الأرضيات والأسطح والأحواض.

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