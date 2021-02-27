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الإدارى توقف دعوي إلغاء منع قطارات الصعيد من الوصول لمحطة رمسيس جزائيٱ لمدة شهر

السبت 27/فبراير/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت بوقف نظر دعوى ضد وزير النقل والمواصلات، لإلغاء قراره بمنع قطارات الصعيد من الوصول إلى محطة مصر بميدان رمسيس جزائيٱ لمدة شهر لعدم تقديم المستندات.

وأكدت الدعوى، قيام وزير النقل والمواصلات بإصدار قرار لمنع قطارات الصعيد من الذهاب إلى رمسيس، ويعنى هذا القرار تحميل المواطنين أعباء مالية باهظة بخلاف الأضرار الجسدية وهم قادمين من مسافة طويلة من الصعيد، خاصة أن أغلب أبناء وأهل الصعيد من كبار السن الذين يأتون للعلاج مما يؤدي إلى زيادة المشقة عليهم بعد معاناة من السفر لمدة 14 ساعة.

وأضافت، أن القرار الصادر يعد تمييزا سلبيا في حق أبناء الصعيد ويقع مخالفًا لنص المادة التاسعة من الدستور المصري والتي تنص على: تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.

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