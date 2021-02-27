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تعرفي على أعراض الحمل في الشهر التاسع

السبت 27/فبراير/2021 - 07:23 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يقدم موقع "لافام: اليوم سيدتي المرأة الحامل أهم أعراض الحمل في الشهر التاسع، في السطور التالية.

أعراض الحمل في الشهر التاسع

- تشعرين بصعوبة الحركة كالسابق.

- حرقة المعدة تقل رغم كبر حجم الجنين.

- وتبقى آلام الظهر.

- ومن الطبيعي أن تشعري بآلام في أسفل البطن، وكأن بطنك سوف يتمزق.

- الحكة في البطن تشعرين بها ويجب عدم الحك بالأظافر، ولكن بباطن الكف.

- في الأيام الأخيرة من الشهر تشعرين بخروج سائل على شكل مخاط ممزوج بالدم، وﻳﻌﻤﻞ كسدّادة ﻟﻌﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ. 

- وهو يدل على وجود توسع في عنق الرحم وأنك تقتربين من الولادة خلال ثلاثة أيام.

- تشعرين بثقل بطنك؛ لأن الرأس في الأسفل وثابت في مكانه.

- تنتابك نوبات القلق وقد تبكين دون سبب.

- تكثر الحاجة إلى التبول.

- وتشعرين بتشنّج في باطن الساق.

- يقل الإحساس بعسر الهضم.

- يزول ضيق التنفس بسبب نزول الجنين في الحوض.

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