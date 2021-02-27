تعرفي على أعراض الحمل في الشهر التاسع

يقدم موقع "لافام: اليوم سيدتي المرأة الحامل أهم أعراض الحمل في الشهر التاسع، في السطور التالية.





أعراض الحمل في الشهر التاسع





- تشعرين بصعوبة الحركة كالسابق.





- حرقة المعدة تقل رغم كبر حجم الجنين.





- وتبقى آلام الظهر.





- ومن الطبيعي أن تشعري بآلام في أسفل البطن، وكأن بطنك سوف يتمزق.





- الحكة في البطن تشعرين بها ويجب عدم الحك بالأظافر، ولكن بباطن الكف.





- في الأيام الأخيرة من الشهر تشعرين بخروج سائل على شكل مخاط ممزوج بالدم، وﻳﻌﻤﻞ كسدّادة ﻟﻌﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ.





- وهو يدل على وجود توسع في عنق الرحم وأنك تقتربين من الولادة خلال ثلاثة أيام.





- تشعرين بثقل بطنك؛ لأن الرأس في الأسفل وثابت في مكانه.





- تنتابك نوبات القلق وقد تبكين دون سبب.





- تكثر الحاجة إلى التبول.





- وتشعرين بتشنّج في باطن الساق.





- يقل الإحساس بعسر الهضم.



