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فارس كرم وتهنئة من القلب لعمر صباغ

السبت 27/فبراير/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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وجّه الفنان ​فارس كرم​ رسالة تهنئة للموزع الموسيقي ​عمر صباغ​ بولادة طفلته، عبر حسابه الخاص بأحد مواقع التواصل.

وقال: "مبارك ما اجاك يا حبيبي وانشالله لينا بتعيش باسمها فرحتلك من قلبي الف مبروك هالخبر الحلو ".

بدوره رد صباغ عليه: "يبارك بعمرك بو كرم، تضل بصحتك والله يحفظ عائلتك حبيب قلبي".

وكان رزق عمر صباغ بطفلة أطلق عليها اسم لينا، اذ نشر صورتها على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، كاشفا عن اسمها وتاريخ ولادتها وهو يوم الإثنين 22 فبراير، وتلقى صباغ عدد كبير من التهاني من قبل المتابعين

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