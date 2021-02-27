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طرق بسيطة لعلاج القولون العصبي للرجال وتخفيف أعراضه

السبت 27/فبراير/2021 - 07:26 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يعاني معظم الرجال من القولون العصبي، وذلك بسبب وراثي أو تناول أطعمة غير صحية، لذلك يقدم موقع "لافام" طرق بسيطة لعلاج القولون العصبي للرجال وتخفيف أعراضه.

طرق علاج القولون العصبي وتخفيف أعراضه

على مريض القولون العصبى الاعتياد على تناول كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم.

ابتعد عن الكسل والخمول والامتلاء، قلل من كميات الطعام فى الوجبات، وأكثر من عدد الوجبات.

اهتم بممارسة بعض من التمارين الرياضية اليومية التى تحرك المعدة وتسهل عمل وظائف الجهاز الهضمى بشكل عام.

ابتعد عن كل الطعام المرهق للقولون العصبى، واهتم بتناول الطعام الصحى السابق ذكره.

تهدئة الأعصاب والبعد عن التوتر والخوف والقلق المرضى، وكلها مشكلات وضوط نفسية واضطرابات تسبب الإصابة بالقولون العصبى وتثيره بشدة لذا وجب الهدوء والشعور بالصفاء النفسى والاسترخاء قدر الإمكان.

عدم إدمان أدوية الإسهال والإمساك والمسكنات التى يخطئ الكثير من مرضى القولون العصبى بتعاطيها، وعليهم الاعتماد على المسهلات الطبيعية، ونصائح الطبيب المتابع، وعدم تعاطى أى دواء دون استشارته.

الاهتمام بتناول الطعام بهدوء وروية ومضغه جيدا، مع تقليل تناول المياه الغازية والشاى والقهوة والنسكافية.

للحد من إثارة القولون العصبى وهياجه، عليك بالمثول للراحة ساعات النوم والاسترخاء بشكل جيد يوميا، دون التعرض لإجهاد زائد أو إجهاد دائم.

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