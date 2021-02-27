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"الدخول بنصف التذكرة".. مد مبادرة دعم السياحة الداخلية

السبت 27/فبراير/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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وفقاً لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء فقد قررت وزارتي السياحة والآثار والطيران المدنى مد العمل بمبادرة دعم السياحة الداخلية في مصر حتي ١٥ مايو القادم بدلاً من ٢٨ فبراير الحالي مع الالتزام بنسبة الـ 50% من الطاقة الاستيعابية للفنادق وفقاً لضوابط التشغيل المقررة.

والتأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات والفنادق والأتوبيسات السياحية.

ويأتي هذا القرار في إطار حزمة الإجراءات التشجيعية التي تقوم بها الحكومة لدعم قطاعي السياحة والطيران والعاملين بهما بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية لدعم القطاعين والعاملين بهما وتنشيط الحركة السياحية.

وجاء قرار مد تفعيل المبادرة استجابة لمطالب عدد كبير من المصريين وكذلك أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذين التقى بهم وزيري السياحة والآثار والطيران المدني خلال جولاتهم التفقدية المتتالية بالمطارات المصرية والمناطق السياحية والأثرية بالمحافظات المصرية في إطار الرحلات المكوكية التي يجريها الوزيرين في محافظات مصر فخلال الستة أيام الماضية زار الوزيران كل من مدينتي الغردقة ومرسي علم بمحافظة البحر الاحمر وكذا محافظات الاقصر وسوهاج.

وتهدف المبادرة إلى تخفيض أسعار الطيران الداخلي لربط المدن السياحية بمصر من خلال تنظيم رحلات من القاهرة إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم، ومن الإسكندرية إلى الأقصر وأسوان.

وتقرر استمرار تثبيت أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب بسعر موحد شامل الضرائب للذهاب والعودة من القاهرة و الأسكندرية إلى الأقصر ١٥٠٠ جنيه مصرى وإلى أسوان ١٨٠٠ جنيه. ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ و الغردقة و طابا ١٨٠٠ جنيه، وإلى مرسى علم ٢٠٠٠ جنيه.

كما وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على منح تخفيض على أسعار تذاكر دخول المصريين والعرب المقيمين بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بجمهورية مصر العربية، حيث سيطبق سعر موحد لهم وهو سعر تذاكر الطلاب المصريين، وذلك حتي منتصف شهر مايو ٢٠٢١.

تجدر الإشارة إلي أن المبادرة أطلقتها وزارتى السياحة والآثار والطيران المدنى في شهر يناير الماضي وفقاً لتوصيات اللجنة الوزارية للسياحة والآثار خلال الاجتماع الذى عُقد برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٠.

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