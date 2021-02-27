بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

قرر نادي بيراميدز، رحيل الأوغندي عبده لومالا، الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القددم، في نهاية الموسم الجاري، بسبب فشله في تقديم المردود منه خلال الفترة الماضية.









ويواجه فريق بيراميدز نظيره المصري البورسعيدي، الثلاثاء المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مؤجلات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري الممتاز، ويحتل بيراميدز المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مباريات ، وتعادل في 7 لقاءات مع الأهلي والبنك الأهلي سلبيًا والزمالك ووادي دجلة وسموحة والإسماعيلي والجونة بهدف لكل فريق، وتعرض للهزيمة في مباراتين.





وترغب إدارة نادي بيراميدز، في التخلص من اللاعب بسبب كثرة إصابات اللاعب والتي كان آخرها تعرضه للإصابة في غضروف الركبة، وعدم الاستفادة بخدماته الفنية، طوال الفترة الماضية، ولم يشارك الدولي الأوغندي، في أي مباراة رسمية مع نادي بيراميدز هذا الموسم، في ظل ابتعاده عن مستواه الفني، ووجود أكثر من لاعب مميز في مركزه.



