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وزير التعليم: أي طالب تعرض لمشكلة فنية اليوم في "السيستم" يعتبر ناجح

السبت 27/فبراير/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم إن أزمة المشكلة الفنية اليوم في امتحانات الصف الأول الثانوي لن تحدث في امتحان شهادة الثانوية العامة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد"، اليوم السبت أن اى طالب تعرض لمشكلة فنية اليوم يعتبر ناجح، مشيرا إلى أن الوزارة تنسق مع وزارة الاتصالات لحل المشاكل الفنية التي قابلت الطلاب اليوم.

وأكد أن الأزمة الفنية التي حدثت مع الطلاب اليوم بوقوع السيستم لن تتكرر غدا، منوها بأن تصميم الشبكة لمنظومة التعليم هي المشكلة وليست البنية التحتية.

وأكمل وزير التربية والتعليم: "620 ألف طالب خضعوا للامتحانات اليوم"، موضحا أن 90% من الطلاب اليوم أدوا امتحاناتهم.

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