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جروس يكشف حقيقة رحيله عن شالكه

السبت 27/فبراير/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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استبعد السويسري كريستيان جروس تقدمه بالاستقالة من منصب المدير الفني لفريق شالكه الألماني، وذلك ردا على ما تردد حول رغبة بعض اللاعبين بالفريق في رحيله.

وقال جروس في تصريحات لشبكة "سكاي" التليفزيونية اليوم السبت قبل مباراة الفريق أمام شتوتجارت في الدوري الألماني (بوندسليجا)، ردا على سؤاله بشأن ما إذا كان قد فكر في الاستقالة :"لا، لم أفكر أبدا في ذلك. على الإطلاق."

ورفض جروس -66 عاما- التعليق بشأن ما ذكرته عدة تقارير إخبارية حول أن لاعبين بارزين بالفريق يطالبون برحيله، قائلا إن الأمر يجب أن يكون أكثر وضوحا.

وأشار جروس إلى أنه يرى أن اللاعبين سيأتون إليه بشكل مباشر ويتحدثون معه إذا شعروا بالانزعاج من شيء، مؤكدا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وعما إذا كان قد شعر بالندم على تدريب شالكه صاحب المركز الثامن عشر الأخير في البوندسليجا، قال جروس إنه لم يشعر بالندم، مضيفا :"هو تحد كبير. وكنت على علم بصعوبة المهمة."

وفي وقت سابق اليوم، نفى نادي شالكه ما ذكرته التقارير بشأن موقف اللاعبين من جروس.

فقد ذكرت شبكتا "سكاي" و"سبورت 1" التليفزيونيتان وكذلك صحف تابعة لمجموعة "فونكه" الإعلامية أمس الجمعة أن اللاعبين لا يشعرون بالرضا إزاء عمل جروس ويرغبون في تغيير المدرب، لكن هذا قوبل بالرفض من جانب إدارة الكرة في النادي برئاسة يوخن شنايدر.

وقال متحدث باسم النادي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن النادي لا يشهد "تمردا" أو "ثورة".

وأضاف :"ننفي ما ذكرته التقارير. لم يقدم أي لاعب مثل هذا الطلب إلى يوخن شنايدر."

وتولى جروس تدريب شالكه في أواخر ديسمبر الماضي ليصبح رابع مدرب للفريق هذا الموسم.

وقاد جروس الفريق للانتصار الوحيد له هذا الموسم، لكن الفريق حصد تحت قيادته خمس نقاط فقط خلال تسع مباريات، ولا يزال يتأخر بفارق تسع نقاط عن أقرب مراكز البقاء في دوري الدرجة الأولى.

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