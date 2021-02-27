"كانت بتديني فلوس".. اعترافات مثيرة في مقتل سيدة مُسنة ببولاق الدكرور

باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في مقتل سيدة مسنة داخل شقتها ببولاق الدكرور، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة قائلا،" كانت دائمًا بتديني فلوس"



وأفاد المتهم في اعترافاته أمام النيابة، أنه كان يتردد عليها كثيرًا لأنه يقوم بأعمال نجارة بسيطة للمجني عليها، مشيرًا، " أنها كانت بتدفعلي أكثر من المبلغ المستحق لأنها بتعزني"



وأفادت تحقيقات النيابة، أن المتهم علم أنها تقطن بمفردها، فبدأ يتردد عليها، للعمل بالشقة، فخطط لارتكاب الجريمة وسرقة مصوغاتها الذهبية.



واوضحت التحقيقات، أن يوم الواقعة، ذهب كعادته للعمل بالشقة، فسدد لها طعنات متفرقة بالجسد، وسرق المصوغات وفر هاربًا.



وقررت النيابة العامة، حبس المتهم، ٤ أيام، على ذمة التحقيقات.



وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة مسنة مصابة بعدة طعنات داخل شقتها.



انتقل المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، إلى محل الواقعة، وتبين اختفاء المصوغات الذهبية الخاصة بالمجني عليها، ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.



وكشفت تحريات رجال المباحث، أن نجار وراء ارتكاب الجريمة، حيث استغل إقامتها بمفردها، وتردده عليها للعمل بالشقة، وارتكب الجريمة.



تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.







