Advertisements

"كانت بتديني فلوس".. اعترافات مثيرة في مقتل سيدة مُسنة ببولاق الدكرور

السبت 27/فبراير/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في مقتل سيدة مسنة داخل شقتها ببولاق الدكرور، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة قائلا،" كانت دائمًا بتديني فلوس"

وأفاد المتهم في اعترافاته أمام النيابة، أنه كان يتردد عليها كثيرًا لأنه يقوم بأعمال نجارة بسيطة للمجني عليها، مشيرًا، " أنها كانت بتدفعلي أكثر من المبلغ المستحق لأنها بتعزني"

وأفادت تحقيقات النيابة، أن المتهم علم أنها تقطن بمفردها، فبدأ يتردد عليها، للعمل بالشقة، فخطط لارتكاب الجريمة وسرقة مصوغاتها الذهبية.

واوضحت التحقيقات، أن يوم الواقعة، ذهب كعادته للعمل بالشقة، فسدد لها طعنات متفرقة بالجسد، وسرق المصوغات وفر هاربًا.

وقررت النيابة العامة، حبس المتهم، ٤ أيام، على ذمة التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة  بلاغا يفيد العثور على جثة مسنة مصابة بعدة طعنات داخل شقتها.

انتقل المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، إلى محل الواقعة، وتبين اختفاء المصوغات الذهبية الخاصة بالمجني عليها، ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن نجار وراء ارتكاب الجريمة، حيث استغل إقامتها بمفردها، وتردده عليها للعمل بالشقة، وارتكب الجريمة.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

أخبار تهمك

30 مليون جنيه سعر صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ ساعتين

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ ساعة و 12 دقيقة

حسام البدري يستقر على ضم ثنائي الزمالك لقائمة المنتخب النهائية

منذ ساعة

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ نصف ساعة

عاجل.. السيسي يتابع الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية

منذ ساعتين

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

منذ ساعتين و 40 دقيقة

ميسي يقضي على إشبيلية بالهدف الثاني (فيديو)

منذ أقل من ساعة

فوز الشرقية وفاقوس وبلبيس وميت خاقان وتلا في القسم الثالث

منذ حوالي 3 ساعات

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 22 ساعة

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصطفي محمد يتألق ويسجل الهدف الثاني لجالطة سراي في شباك إيرزوروم سبور

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. مصطفي محمد يسجل هدفًا رائعًا في الدوري التركي (فيديو)

منذ ساعة و 19 دقيقة

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

منذ حوالي 8 ساعات

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:10 م

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

عاجل.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

06:48 م

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

02:24 م

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

05:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»