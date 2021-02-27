التعادل المثير يحسم موقعة سبيزيا مع بارما بالكالتشيو

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق موقعة سبيزيا مع بارما في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت في المرحلة الـ24 من الدوري الإيطالي.





وأنهى بارما الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما يان كرامو وهيرناني أزيفيدو جونيور في الدقيقتين 17 و25 ولكن سبيزيا رد في الشوط الثاني بثنائية سجلها جياسي في الدقيقتين 52 و72 لينتزع التعادل الثمين.





ورفع سبيزيا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر مقابل 15 نقطة لبارما صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير.



