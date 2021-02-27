Advertisements
التعادل المثير يحسم موقعة سبيزيا مع بارما بالكالتشيو
السبت 27/فبراير/2021 - 07:33 م
Advertisements
حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق موقعة سبيزيا مع بارما في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت في المرحلة الـ24 من الدوري الإيطالي.
وأنهى بارما الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما يان كرامو وهيرناني أزيفيدو جونيور في الدقيقتين 17 و25 ولكن سبيزيا رد في الشوط الثاني بثنائية سجلها جياسي في الدقيقتين 52 و72 لينتزع التعادل الثمين.
ورفع سبيزيا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر مقابل 15 نقطة لبارما صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير.
Advertisements