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وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان مزرعة الاستزارع السمكي والصوب الزراعية بمدينة نويبع

السبت 27/فبراير/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يرافقهما المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وقيادات الوزارة والمحافظة مزرعة الاستزارع السمكي وصوب الزراعات المحمية التابعة لمركز البحوث الزراعية بمدينة نويبع.


وأشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون بالصوب الزراعية حتى تحقق هذا الإنجاز الذي يسهم في توفير الغذاء للمواطنين في مدينة نويبع وزائريها من السائحين المصريين والأجانب.

وأكد وزير الزراعة على تقديم كل الدعم من أجل التنمية الزراعية وتشجيع الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وبحث كل المطالب الزراعية لأهالي سيناء سواء تلك المتعلقة بملف تقنين الأراضي وإنشاء المستشفى البيطري ووحدة الكموسبت وتسهيل إجراءات تراخيص مزارع الدواجن والمواشى ومراكب الصيد وكذلك رفع كفاءة الاصول بالشراكة مع القطاع الخاص أيضا انشاء منافذ لمستلزمات الإنتاج والميكنة الزراعية بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لكل الأنشطة الزراعية وقال إن محافظة جنوب سيناء والتي تشتهر بالسياحة لديها إمكانيات أخرى زراعية كثيرة سوف يتم استغلالها من أجل آفاق فتح جديدة للتنمية تسهم في توفير الغذاء وفرص عمل وتساعد على حياة الاستقرار لاهالينا بدو سيناء.
 
من جهته اعرب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن سعادته بزيارة وزير الزراعة للمحافظة لمدة ثلاثة أيام ومعه كل قيادات الوزارة تم خلالها تفقد المشروعات الزراعية في مدينتي الطور ونويبع وعقد عدة اجتماعات بحضور قيادات الوزارة والمحافظة وايضا أعضاء البرلمان.

واضاف فودة أنه قد تم مناقشة كل مشاكل وطلبات المواطنين والاحتياجات الزراعية لمحافظة مؤكدا أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من التعاون بين الوزارة والمحافظة.

وقال محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية إن مشروع الصوب الزراعية التابع للزراعات المحمية بالمركز
يتضمن زراعة الخضروات وحقق نتائج متميزة الأمر الذي يشجع على التوسع فيه.


واضاف أنه تم أيضا إنشاء مزرعة سمكية من خلال الإدارة العامة للزراعات المحمية بمركز البحوث الزراعية وتتكون من عشرة احواض دائرية PVC سعة الحوض 30 م3  من المياه وإجمالي الإنتاج المتوقع منها 5 طن سنويا.

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وزير الزراعة محافظ جنوب سيناء الاستزراع السمكي

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