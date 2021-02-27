التعليم العالي تكشف إجراءاتها الاحترازية والوقائية باللجان خلال فترة الامتحانات (فيديو)

أوضح عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، تفاصيل اليوم الأول من امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات وفق الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.



وقال "عبد الغفار" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إن جميع رؤساء الجامعات نزلوا الميدان وتابعوا الإجراءات المطبقة في الجامعات منذ دخول الطلبة وحتى وصولهم إلى اللجان والتأكد من ارتداء الجميع للكمامات.



وأشار إلى أنه يتم تعقيم المدرجات بصفة دورية، مؤكدًا أنه يتم متابعة كافة الإجراءات لتأدية الامتحانات في أمان تام في ظل الجائحة، مستطردًا "وزير التربية والتعليم قام بزيارة تفقدية لجامعة عين الشمس لعدد من الكليات، وجامعة القاهرة في طب القصر العيني واطمئن على سير الامتحانات لتحقيق الأمان في وجود قيادة طبية متواجدة بجميع الكليات لمتابعة أي مستجد".



هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 433 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 139927 حالة حتى الأمس.



وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 601 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 49 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 181241 حالة من ضمنهم 139927 حالة تم شفاؤها، و10590 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

