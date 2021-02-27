التعليم العالي: صحة الطلاب لها الأولوية.. والمصاب يتقدم باعتذار

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي زار اليوم جامعتي عين شمس والقاهرة وتفقد عدد من لجان الامتحانات، للتاكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية، فضلا على أن رؤساء الجامعات تفقدوا كلياتهم لمتابعة الوضع.



وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن كل أعضاء منظومة التعليم العالي وسط الطلاب، وبجانبهم، موضحا أن هناك متابعة دقيقة لمدى الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية، مؤكدا أنه تم تطهير المدن الجامعية لاستقبال الطلاب.



وأضاف أن المستشفيات الجامعية على قدم وساق للتجاوب مع أي طوارىء، لافتا إلى أن الامتحانات سارت بسلام خلال اليوم الأول، منوها بأن صحة الطلاب لها الأولوية، والطالب المصاب يتقدم باعتذار لكليته، ويحتفظ بحقه في إعادة الامتحان وفقا للائحة الكلية.

