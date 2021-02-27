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المغربي إيهاب أمير يكشف للفجر الفني تفاصيل أغنيته الجديدة باللهجة المصرية

السبت 27/فبراير/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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يستعد الفنان المغربي إيهاب أمير، لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية، خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك وسط تكتم تام على كافة التفاصيل.

وقال أمير في حديث خاص للفجر الفني، انه سعيد بهذه التجربة، وأن العمل سيكون مفاجأة لكل جمهوره المصري، معتبرا هذه الأغنية بمثابة هدية لهم.

وأضاف: كل الحب لجمهوري في مصر، والأغنية المصرية هدية مني ليكم وقريبا أكون في مصر.

وختم: بجانب تحضيراتي الغنائية، لدي مسلسل أستعد له خلال شهر رمضان، في تجربة جديدة عليّ.

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