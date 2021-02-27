فحص 21634 سيدة في «صحة الأم والجنين» في كفر الشيخ



أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، فحص 21634 سيدة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "للعناية بصحة الأم والجنين" للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان.



وأكدت وكيل وزارة الصحة، أن أعلى عدد من السيدات التي تم فحصهم تم تسجيله في مركز دسوق حيث تم فحص 3131 سيدة، تلاه مركز كفر الشيخ بعدد 3027 سيدة، وجاء مركز سيدي سالم في المركز الثالث بعدد 2836 سيدة تم فحصها.