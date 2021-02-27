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نمو صناعة الالات 6% في عام 2020 بالصين

السبت 27/فبراير/2021 - 07:41 م
بوابة الفجر
وكالات
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سجلت صناعة الآلات في الصين نموا ثابتا في عام 2020، حيث تجاوزت الإيرادات والأرباح التوقعات، حسبما ذكر الاتحاد الصيني لصناعة الآلات.

وارتفعت القيمة المضافة لقطاع الآلات بنسبة 6 بالمائة على أساس سنوي، مقارنة بالنمو البالغ قدره 3.4 بالمائة المسجل في الصناعة التحويلية بالبلاد.

وقال تشن بين، نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد المذكور، إن الأداء الأفضل من المتوقع للقطاع يرجع جزئيا إلى السياسات المالية الإيجابية للصين.

وتوقع تشن أن ترتفع القيمة المضافة للصناعة بنحو 5.5 بالمائة على أساس سنوي في عام 2021، وأن تسجل إيرادات تلك الصناعة وأرباحها نموا نسبته 4 بالمائة.

وأضاف تشن أن الصين ستسعى جاهدة لتحقيق توازن بين واردات وصادرات الآلات هذا العام.

 

 


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