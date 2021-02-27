رئيس جامعة حلوان: حالة اشتباه واحدة بكورونا من بين 46 ألف طالب

كشف ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.



وقال "نجم" في اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت إن المجلس الأعلى للجامعات أطلق مبادرة "صحتك تهمنا" بمشاركة الطلاب من اتحاد الطلبة من طلبة كليات الطب والتمريض وكان لها تأثير فعال في التوعية والتأكيد على إجراءات التعقيم والتأكد من ارتداء الكمامة.



ووجه رسالة طمأنة إلى الطلاب بخصوص الامتحانات بأن أشكال وأنماط الامتحانات اختلفت وأسلوب التقييم نفسه، موضحًا أن الأسئلة المقالية أصبحت من الماضي حتى في تخصصات الكليات الإنسانية.



وأكد أن هناك وحدة طبية خارج اللجان يتم نقل أي حالة اشتباه إليها، لافتًا إلى أنه تم اليوم امتحان 46 ألف طالب بجميع كليات الجامعة ولم يتم الإبلاغ سوى عن حالة اشتباه واحدة شهدت ارتفاع في درجة الحرارة وتم التعامل معها من قبل الطبيب المختص.





هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 433 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 139927 حالة حتى الأمس.



وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 601 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 49 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 181241 حالة من ضمنهم 139927 حالة تم شفاؤها، و10590 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

