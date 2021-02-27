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كل طالب جاء إلي اللجنة ناجح .. 10 رسائل هامة من وزير التعليم

السبت 27/فبراير/2021 - 07:47 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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أعلن الدكتور طارق شوفي وزير التربية والتعليم عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك عن رسائل خاصة بامتحان الصف الاول الثانوي يوم السبت ٢٧ فبراير ٢٠٢١ وهي كالتالي:

١) نجح قرابة ٩٠٪؜ من الطلاب في أداء الامتحان اليوم وهذه النسبة توازي أكثر من النصف مليون طالب وطالبة.

٢) تعبير "سقوط السيستم" يعود على أن المنظومة باكملها لم تعمل وهذا غير صحيح بل نجحت المنظومة في اختبار اكثر من النصف مليون من الطلاب.

٣) قررت الوزارة اعتبار كل طالب حضر لجنة الامتحان وقابلته صعوبات تقنية "ناجحا" في امتحانات اليوم.

٤) لا علاقة بين امتحانات الثانوية العامة القادمة وبين هذه الجولة من الامتحانات الالكترونية من النواحي التقنية وبالتالي الربط بينهما خطأ وغير صحيح.

٥) تم التنسيق مع الزملاء في وزارة الاتصالات وحل مشاكل تقنية أظهرتها التجربة وتم حلها جميعا.

٦) تم تقسيم المحافظات الى مجموعتين و"ترحيل" الجداول بينهما حتى نتفادى الضغط على شبكات الاتصالات بدءًا من الغد.

٧) كل طالب يدخل اللجنة ومعه جهاز موبيل او يتم ضبطه يمارس الغش الالكتروني يطبق عليه القانون مباشرة وكذلك على أى عضو من الادارة التعليمية سمح بهذا.

٨) من المفيد ان نذكر ان آخر امتحانات الكترونية تمت في المدارس كانت في يناير ٢٠٢٠ قبل جائحة كورونا وبالتالي كان من الضروري اختبار الشبكات وهو ما حدث اليوم وتم معالجته لمصلحة الامتحانات القادمة والمنظومة بأكملها.

٩) لم نستخدم الخوادم بالمدارس لاسباب تقنية ولوجستية وسوف يتم ادخالها في الخدمة تباعا هذا العام.

١٠) ارجو ان نتعامل جميعا بهدوء لان الوزارة تبذل جهدا هائلا لاتمام الامتحانات اثناء جائحة اوقفت العالم كله وتقوم بعمل كل ما يمكن لخدمة ابنائها الطلاب ولن نسمح بضرر طالب واحد.

ولنتذكر جميعا ان هناك الكثير من المتربصين بالدولة المصرية والتعليم المصري واللذين يسارعون لاثارة البلبلة والمخاوف أملا في إيقاف مسيرة التطوير.

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