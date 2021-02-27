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أحمد فهمي في أوروبا لإجراء فحوصات طبية.. تفاصيل

السبت 27/فبراير/2021 - 10:21 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يتواجد الفنان أحمد فهمي في أوروبا لإجراء فحوصات طبية على المرئ،للتأكد من نجاح العملية التي أجراها في مارس الماضي.

وكان الفنان أحمد فهمي قد أجرى عملية جراحية في المرئ في شهر مارس الماضي،وذلك عقب إجرائه عملية بمصر وتأكد من نجاحها بنسبة 50 بالمئة.

يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي مسلسل "رجالة البيت" الذي عرض في رمضان الماضي وشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم أكرم حسني وويزو وبيومي فؤاد وإخراج أحمد الجندي.

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