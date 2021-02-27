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الفرعون المصري يُغزو بلاد الأتراك.. مصطفي محمد يسجل هدفين في ليلة فوز جالطة سراي
السبت 27/فبراير/2021 - 07:51 م
علي شحاتة
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واصل الدولي المصرى مصطفى محمد نجم الزمالك المعار لنادي جالاتا سراى، تألقه مع العملاق التركي بتسجيله ثنائية فى شباك ضيفه فريق إيرزوروم سبور في المباراة التي أقيمت على ملعب "تورك تيليكوم آرينا"، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي.
واستطاع " الاناكوندا" تسجيل هدفى جالاتا سراى فى شباك إيرزوروم سبور خلال 8 دقائق وبالتحديد فى الدقيقتين 38 والأولى من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول.
وبهدفي اليوم ارتفع عدد أهاف مصطفى محمد ع مع جالاتا سراى إلى 6 أهداف فى جميع المسابقات، منها 5 على مستوى الدوري التركي وهدف فى كأس تركيا
مستوى مصطفي الحالي جعل النادي التركي يخطط بقوة لتفعيل بند شراء عقد إعارة اللاعب من الزمالك، خلال الفترة القريبة المقبلة، وفقًا لتقارير إعلامية تركية، حيث يبلغ بند شراء اللاعب المعار من الزمالك 4 ملايين دولار، ويريد جالطة سراي توقيع عقد لمدة 5 سنوات مع مصطفى محمد وشراءه نهائيا، بناء على طلب فاتح تريم
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