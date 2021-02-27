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تعليق أحمد موسى على السيستم وقع (فيديو)

السبت 27/فبراير/2021 - 07:53 م
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مشكلة حدثت في امتحانات الصف الأول للثانوية العامة، التي انطلقت اليوم السبت، وهناك أعداد كبيرة لم تستطع تأدية الامتحان.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك الكثير من الأسر قامت بالاتصال به هاتفيا وهم يبكون، أن أولادهم لم يستطيعوا تأدية الامتحان.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الطلاب خلال تأدية امتحانات صفوف النقل في الثانوية العامة فوجئوا بتعطل السيستم، ونسبة كبيرة من الطلاب لم تستطع الدخول إلى السيستم الخاص بالامتحانات، والبالغ عددهم 100 ألف طالب، من أصل 620 ألف طالب، من إجمالي عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات مادتي اللغة العربية والأحياء.


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