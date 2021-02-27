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لماذا تقف قطر مع إيران في وجه العرب؟ (فيديو)

السبت 27/فبراير/2021 - 07:53 م
بوابة الفجر
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ما زالت قطر تقف في وجه العرب، متناسية "بيان العلا" الذي وقعت عليها في السعودية، الذي ينص في أبرز نصوصه على الحفاظ على الأمن القومي العربي.

 

وترفض قطر إلى الآن قطع تعاونها مع إيران، صاحبة الأطماع التوسعية في المنطقة العربية، والتي تدعم الإرهاب والميليشيات بطول الوطن العربي وعرضه، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.

 

ولم تكتفي قطر بوضع يدها في أيدي الإيرانيين ضد العرب، بل باتت تعمل لمصالح إيران، وتسعى للعب دور الوسيط في تفعيل الاتفاق النووي معها.

 

وكان قد عقد محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر، اجتماعا مع سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لبحث آخر تطورات إعادة المسار الدبلوماسي الخاص بالاتفاق النووي.

 

لتدخل الدوحة على خط الوساطة بين أميركا وإيران لرفع العقوبات عنها، غير عابئة لمصالح العرب وأمنهم القومي.

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قطر دعم قطر لايران ايران الاتفاقية النووية

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