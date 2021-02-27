ارتفاع عجز تجارة الخدمات بالصين في يناير الماضي

أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي يوم الجمعة أن الصين سجلت عجزا في تجارة الخدمات بلغ 58.1 مليار يوان (حوالي 9 مليارات دولار أمريكي) في يناير.

وارتفع الرقم من 56.9 مليار يوان في ديسمبر 2020.

وأشارت البيانات إلى أن دخل تجارة الخدمات في الصين بلغ 154.2 مليار يوان الشهر الماضي بنفقات قدرها 212.3 مليار يوان.