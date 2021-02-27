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مدرب تشيلسي يكشف عن الطريق الوحيد للاستفادة من نجم الفريق

السبت 27/فبراير/2021 - 07:56 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي، أنه يعرف الطريقة التي يمكنها الكشف عن قدرات لاعبه كاي هافيرتز، بعد بداية صعبة هذا الموسم.
 

وقال توخل أنه يعرف الموقع الذي بإمكانه أن يستخرج أفضل ما في قدرات هافيرتز، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "إنه لاعب فريد، المكان الذي يريد الاستقرار فيه ليس في غاية الوضوح".
 
وتابع: "هل يتوجب عليه الاستقرار في مكان واحد مميز، أم أنه من نوعية اللاعبين الذين يمكنهم اللعب في أكثر من مركز؟ اليوم سأقول أنه مناسب بين الموقعين (9) و(10)، إنه مرتاح جدا داخل منطقة الجزاء، مرتاح للغاية في المواقع الأمامية، إنه جيد جدا في الرأسيات الهجومية، يملك توقيتا جيدا للوصول داخل المنطقة، ينهي الكرة جيدا، ويكشف منطقة الجزاء وما حولها".
 
وأضاف: "بالنسبة لي إنه أمر يسهل تفسيره، منذ قدومي الأمر الوحيد الذي منعه من إحداث تأثير كبير هو الإصابة ولا شيء آخر".

وأختتم: "أرى لاعبا ملتزما، أرى لاعبا اتخذ قرار جريئا بالانتقال خارج بلاده في سن صغير والخروج من منطقة راحته وتقبل تحدي كبير مع فريق كبير في أكبر دوري". 


يذكر أن هافرتز انتقل  إلى تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية قادما من باير ليفركوزن مقابل 72 مليون جنيه إسترليني، دون أن يتمكن من تثبيت قدميه، رغم المباريات العديدة التي شارك فيها منذ بداية الموسم، وسجل كاي هافيرتز صاحب الـ21 عاما، هدفا وحيدا في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب 3 تمريرات حاسمة، ولم يلعب كثيرا منذ قدوم المدرب توخيل.

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