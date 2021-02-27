أستاذ تواصل رقمي يوضح مفهوم المجتمع الخامس (فيديو)

قال الدكتور هشام دنانة، أستاذ التواصل الرقمي بالجامعة الأمريكية، إن المجتمعات حاليًا مرت بأربع مراحل وتأتي أولا الحياة البدائية وبعدها تحولنا إلى المجتمعات الزراعية، ويأتي في المرحلة الثالثة المجتمع الصناعي؛ بينما المرحلة الرابعة المجتمع المعلوماتي، مشيرًا إلى أنه كان تصور في عام 2015 في اليابان وهو تصور المجتمع القادم "شكله أيه".



وأضاف "دنانة"، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن فكرة المجتمع الخامس هي التزاوج والتكامل بين الإنسان والبيانات والتكنولوجيا، وما حدث الفترة الماضية يشير إلى أن شكل المجتمع سيتغير بالكامل، موضحًا أنه لا يجوز التحدث عن تكنولوجيا المعلومات كصناعة، لأنها أصبحت المكون الأساسي للحياة ومن هنا بدأ يظهر فكرة مفهوم المجتمع الخامس.



وتابع: "المجتمع الخامس سيتم تفعيله أثناء فكرة تمكين الإنسان وهو فكر معروف بتطور البشرية الذي بدأ في الظهور عام 2015، وخرج هذا الفكر خارج اليابان وبدأ ينتشر في العالم، مشيرًا إلى أن المجتمع الخامس هو امتداد للثورة الصناعية الرابعة وهي مكون من المجتمع الخامس رغم أنه منظور أوسع وأشمل.



