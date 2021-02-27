خبير: حجم الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط خلال كورونا تعدى المليون دولار (فيديو)

قال المهندس طارق القاضي، خبير ريادة الأعمال، إن 2020 عام صعب للغاية وشهد تغيرات مختلفة في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن رائد الأعمال يمتلك القدرة على الإبداع ولكن جائحة كورونا أحدثت عوائق كبيرة.



وأضاف "القاضي"، حلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن عدد الصفقات التي شهدتها مصر خلال جائحة كورونا المستجد كانت أقل بنسبة 13% من الأعوام السابقة، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات التي حدثت في منطقة الشرق الأوسط خلال جائحة كورونا تعدى المليون دولار لأول مرة في المنطقة.



وتابع: "مصر كان نصيبها من الاستثمار خلال جائحة كورونا يقدر بـ30% من حجم الاستثمارات التي حدثت في 2020 بزيادة 13% عن العام الذي قبله، إلى جانب عدد عمليات الاستثمار التي حدثت في عام الكورونا طبقًا لتقارير أصدرتها إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.



