الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي





كشف مصدر مطلع داخل الأهلي عن حقيقة تفكير مسؤولي القلعة الحمراء في بيع مروان محسن مهاجم الفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





حقيقة بيع مروان محسن في الصيف





وأوضح المصدر أن مسؤولي الأهلي يدرسون مروان محسن مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر حال تلقي عرضا رسميا لاستعارته خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





وأكمل المصدر أن إعارة مروان محسن أحدى الحلول التي قد تكون مطروحة في الصيف لو تلقى الأهلي عرضا رسميا من أي نادً محلي او خارجي في الميركاتو الصيفي المقبل.





وواصل المصدر أن مسؤولي الأهلي يفكروا بشكل جدي في إتخاذ هذه الخطوة لاسيما أن مروان يتعرض لضغوط قوية الفترة الماضية بسبب غيابه عن التسجيل مع المارد الأحمر منذ فترة طويلة.





الجدير بالذكر أن تامر النحاس وكيل أعمال مروان محسن أكد مؤخرا إن الإعارة قد تكون الحل لخروج مروان محسن مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من دائرة الانتقادات التى يتعرض لها.



