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خبير: ريادة الأعمال تلعب دورًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية للسوق العالمي (فيديو)

السبت 27/فبراير/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس طارق القاضي، خبير ريادة الأعمال، إن مفهوم ريادة الأعمال هو تطوير وإدارة المشاريع التجارية من أجل كسب الأرباح وذلك عبر المجازفة وخوض العديد من المخاطر، مشيرًا إلى أن ريادة الأعمال هي الرغبة في بدء عمل جديد، وتلعب دورًا أساسيًا وحيويًا في التنمية الاقتصادية للسوق العالمي.

وأضاف "القاضي"، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن لقب رائد الأعمال أو رجل الأعمال أطلق على الشخص الذي يُنشئ مشروعًا تجاريًا جديدًا بنفسه ويتحمل كافة المخاطر والنتائج لهذا العمل.

وتابع: "رائد الأعمال أو رجل الأعمال يُنظر إليه على أنه مبتكر، وخلاق، ومصدر للأفكار المتجددة، والمنتجات، والخدمات الحديثة؛ إذ يلعب دورًا مهمًا في أي اقتصاد وذلك باستخدام المهارات الضرورية واللازمة لتوقع احتياجات السوق وتقديم أفكار جيدة ومتجددة".

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