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الصين تعقم 18 مليون سلعة مستوردة لمنع انتشار كورونا

السبت 27/فبراير/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
وكالات
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قمت الجمارك الصينية 18.98 مليون من منتجات السلسلة الباردة المستوردة لمنع تفشي كوفيد-19 وذلك حتى يوم الخميس الماضي، وفق ما ذكرت الهيئة العامة للجمارك في بيان أصدرته يوم الجمعة.

وأضاف البيان أن سلطات الجمارك في أنحاء البلاد أخذت عينات من 1.49 مليون من منتجات السلسلة الباردة لإخضاعها لاختبار الحمض النووي حتى يوم الخميس، حيث جاءت نتيجة 79 من تلك المنتجات إيجابية لفيروس كورونا.

وأوضح البيان أن الصين علقت حتى الآن الواردات من 129 شركة منتجة لأغذية السلسلة الباردة في 21 دولة حيث أصيب موظفون بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وكان بينها 110 شركات علقت طواعية صادراتها إلى الصين عقب عمليات تفش.

وذكر البيان أن الهيئة العامة للجمارك ستكشف عن تدابير لتعزيز تبادل المعلومات بين مختلف المديريات المعنية للمساعدة في تعقب أغذية السلسلة الباردة المستوردة.

 


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تعقم الصين والسلع المستوردة الصين السلع

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