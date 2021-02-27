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تعرف على تفاصيل التسجيل على الموقع الإليكتروني للحصول على لقاح كورونا

السبت 27/فبراير/2021 - 08:09 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل اقتراب موعد انطلاق الموقع الإليكتروني الخاص بتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، منوها بأن الموقع متاحا لتسجيل كل المصريين ولكن الأولوية للفئات المستحقة أولا مثل كبار السن، ومرضى الأورام، والفشل الكلوي، والأمراض المزمنة.

وأشار "مجاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن الموقع سينطلق في الثانية عشر من صباح الغد، معلنا أن وزيرة الصحة وجهت بأن المرضى المسجلين بقوائم الانتظار وخضعوا لعمليات جراحية كمرضى الأورام، والفشل الكلوي سيتم إرسال رسائل نصية لهم لتسجيل من يرغب منهم في الحصول على اللقاح، وذلك تيسيرا لهم.

وقال إن المواطن الراغب في التسجيل للحصول على اللقاح سيدخل على الموقع، وسيجل بياناته، ورقم هاتفه والذي سيحصل عليه كود خاص، ويمكن للمواطن ارفاق تقارير عن حالته الصحية إذا كان يعاني من أي مرض.

وأضاف، "السيستم هو اللي هيرتب المواطنين في الحصول على اللقاح"، والمواطن سيوقع على الموافقة المستنيرة والتي بموجبها يعلن موافقته على الحصول على اللقاح.

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