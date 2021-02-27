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اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين بمسيرة للجبهة الديمقراطية

السبت 27/فبراير/2021 - 08:09 م
بوابة الفجر
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 اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على المشاركين في مسيرة للجبهة الديمقراطية لمناسبة ذكرى انطلاقتها الـ52، في عين الساكوت بالأغوار الشمالية.

 

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت صوب المشاركين في المسيرة.

 

وكان عشرات المواطنين شاركوا في مسيرة دعت لها الجبهة الديمقراطية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تحت عنوان "العودة إلى عين الساكوت"، لمناسبة الذكرى الـ52 لإنطلاقة الجبهة.

 

يشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت عين الساكوت أمام الفلسطينيين خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر 2020، من خلال تسييج منطقة العين ووضع بوابات عليها.

 


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