Advertisements

استشاري يكشف المعدل الطبيعي لدخول الحمام يوميًا (فيديو)

السبت 27/فبراير/2021 - 08:10 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال الدكتور صالح فؤاد نصار، استشاري أمراض الباطنة والكلى، إن 60% من تكوين جسم الإنسان عبارة عن مياه، لافتًا إلى أن كل خلية في جسم الإنسان في حاجة إلى المياه، ولذلك على الإنسان أن يتناول ما لا يقل عن 8 لـ12 كوب مياه أي ما يوازي 2 لـ3 لتر مياه.

وتابع "نصار"، خلال حواره عبر زوم، مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية"cbc"، مساء السبت، أن الشخص الذي يشرب مياه بشكل متوازن يدخل الحمام بالنهار ما يقرب من 4 مرات، وفي الليل لا يدخل الحمام نهائيًا.

وأوضح أن الشخص الذي يستيقظ ليلًا لدخول الحمام أكثر من مرة، فهذا يعني أنه مريض كلى أو سكر وبروستاتا، معقبًا: "مفيش حاجة اسمها أدخل الحمام أربع خمس مرات الحمام ليلًا، وأنا سليم".

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ يوم

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ يوم

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ ساعتين و 24 دقيقة

حسام البدري يستقر على ضم ثنائي الزمالك لقائمة المنتخب النهائية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

منذ حوالي 4 ساعات

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

منذ حوالي 8 ساعات

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الفرعون المصري يُغزو بلاد الأتراك.. مصطفي محمد يسجل هدفين في ليلة فوز جالطة سراي

منذ ساعة

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بالأرقام.. مصطفى محمد يواصل عزف سيمفونية التألق والإبداع في بلاد أرطغرل

منذ ثلث ساعة

مفاجآت قوية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

منذ أقل من نصف ساعة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ ساعة و 24 دقيقة

30 مليون جنيه سعر صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

07:10 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

07:29 م

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

02:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»