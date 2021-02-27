استشاري يكشف المعدل الطبيعي لدخول الحمام يوميًا (فيديو)

قال الدكتور صالح فؤاد نصار، استشاري أمراض الباطنة والكلى، إن 60% من تكوين جسم الإنسان عبارة عن مياه، لافتًا إلى أن كل خلية في جسم الإنسان في حاجة إلى المياه، ولذلك على الإنسان أن يتناول ما لا يقل عن 8 لـ12 كوب مياه أي ما يوازي 2 لـ3 لتر مياه.



وتابع "نصار"، خلال حواره عبر زوم، مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية"cbc"، مساء السبت، أن الشخص الذي يشرب مياه بشكل متوازن يدخل الحمام بالنهار ما يقرب من 4 مرات، وفي الليل لا يدخل الحمام نهائيًا.



وأوضح أن الشخص الذي يستيقظ ليلًا لدخول الحمام أكثر من مرة، فهذا يعني أنه مريض كلى أو سكر وبروستاتا، معقبًا: "مفيش حاجة اسمها أدخل الحمام أربع خمس مرات الحمام ليلًا، وأنا سليم".