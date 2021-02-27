نائب بالشيوخ: الرئيس السيسي يسعى لخلق تنمية متكاملة داخل سيناء ودعم الأهالي ثقافياً

َأشاد النائب، عبده أبو عايشه عضو مجلس الشيوخ، بتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي أكد فيها اهتمام ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي لملف توافر الخدمات المختلفة في محافظتي شمال وجنوب سيناء، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يسعى لخلق تنمية متكاملة داخل سيناء.



وأوضح أبو عايشه في تصريحات له اليوم، أن المشروعات والخدمات الثقافية التي تم استعراضها في المؤتمر الوزاري اليوم، جزء من استراتيجية الرئيس لتنمية سيناء ثقافيا بالتزامن مع التنمية الاقتصادية والمشروعات القومية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية.



وأكد عضو مجلس الشيوخ على أهمية تمتع أهالي سيناء بالفعاليات والأنشطة الثقافية المختلفة، والعمل على اكتشاف المواهب المختلفة من السكان، لافتا إلى أهمية الثقافة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والرؤية العامة لبرنامج عمل الحكومة.



وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن هذا البرنامج يتضمن مسارا خاصا ببناء الإنسان وإعادة تشكيل الوعي، إلى جانب ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة والعمل علي تحقيق العدالة الثقافية، خاصة في المناطق الحدودية والنائية، الأمر الذي يساهم بدوره في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.



وكانت قد استعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر اليوم السبت، تقريرًا من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، حول جهود الوزارة في تطوير البنية التحتية لمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وكذا جانب من الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تم تنفيذها بالمحافظتين.