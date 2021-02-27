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بسيوني يعلن عن قائمة الطلائع لمواجهة الأهلي
السبت 27/فبراير/2021 - 08:16 م
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أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش قائمة فريقه لمواجهة الأهلي غدا في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
وضمت قائمة طلائع الجيش كلا من :-
علي الفيل - محمد شعبان - إسلام محارب - توني جوميز - فرانك ستيفين - إبراهيما كونيه - عمرو جمال - أحمد علاء - مصطفى جمال - حسن مجدي - عمرو مرعي - عمرو السيسي - ناصر منسي - محمد شحاته - أحمد هاني - محمد ناصف - محمد بسام - إسلام جمال - مهند لاشين - أحمد سمير.
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