بسيوني يعلن عن قائمة الطلائع لمواجهة الأهلي

أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش قائمة فريقه لمواجهة الأهلي غدا في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.





وضمت قائمة طلائع الجيش كلا من :-