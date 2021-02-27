فى ختام الدور الأول للمجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث.. فوز المجد والمعمورة وكفر الدوار وإيتاى والمياه والدلنجات

أسفرت مباريات الجولة الخامسة عشر فى المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث عن فوز المجد بقيادة أحمد صالح على نهضة العامرية بهدفين مقابل لا شئ سجلهما محمد ربيع ووليد عامر ليرتفع رصيد المجد إلى 37 نقطة ويحافظ على القمة ويتجمد رصيد العامرية عند 24 نقطة.





وفاز مركز شباب المعمورة خارج ملعبه على رشيد بهدف دون رد سجله محمد أنور ليرتفع رصيد المعمورة إلى 30 نقطة ويتجمد رصيد رشيد عند 7 نقاط.





وفاز غزل كفر الدوار بقيادة محمد عبد الوارث على الترام بهدفين مقابل هدف وسجل محمد سلامه وأحمد الصاوى هدفى كفر الدوار بينما سجل عبد الرحمن دسوقى هدف الترام الوحيد ليرتفع رصيد كفر الدوار إلى 13نقطة ويتجمد رصيد الترام عند 20نقطة.

وفاز إيتاى البارود على مركز شباب القبارى بهدف دون رد سجله حسن موسى ليرتفع رصيد إيتاى إلى 22نقطة ويتجمد رصيد القبارى عند 14نقطة.





وفاز مياه البحيرة بقيادة عادل دابو خارج ملعبه على مركز شباب العبور بهدف دون رد سجله محمد حمدان ليرتفع المياه إلى 22نقطة ويتجمد رصيد العبور عند 16نقطة وعقب المباراة قرر رئيس شركه مياه البحيرة صرف مكافأة خاصه لحارس مرمى فريقه مازن النجار الذى تألق بشده وتصدى لهجمات العبور .





وفاز الدلنجات على كفر بولين بهدفين دون رد سجلهما محمد عبد الناصر ليرتفع رصيد الدلنجات إلى 24نقطة ويتجمد رصيد بولين عند 9نقاط.





وتعادل دلفى على ملعبه مع اسكندرية للبترول بثلاثة أهداف لكل فريق حيث سجل كريم شطا ووسام شيكو وزيكا أهداف دلفى بينما سجل أهداف البترول عادل سعيد هدفين وسعيد مفرح هدف ليرتفع رصيد دلفى 21نقطة والبترول إلى 27نقطة .





وتعادل حوش عيسى سلبياً مع بدر ليرتفع رصيد حوش عيسى إلى 17نقطة وبدر إلى 20نقطة .





وبذلك يصبح ترتيب المجموعة الحادية عشر كالآتى:

1 - المجد 37نقطة

2- م ش المعمورة 30 نقطة

3- اسكندرية البترول 27نقطة

4- م ش الدلنجات 24نقطة

5 - نهضة العامرية 24 نقطة

6- مياه البحيرة 22نقطة

7 - إيتاى البارود 22نقطة

8 - دلفى 21 نقطة

9- الترام 20 نقطة

10- بدر 20نقطة

11- حوش عيسى 17نقطة

12 - م ش العبور 16 نقطة

13- م ش القبارى 14نقطة

14- غزل كفر الدوار 13نقطة

15 - كفر بولين 9 نقاط